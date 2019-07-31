Ереван, 31 июля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook коснулся ложной информации, которая распространяется рядом армянских СМИ.

Никол Пашинян «Для некоторых средств массовой информации в стране действительно ничего не изменилось, они как питались, так и продолжают питаться от сержо-робского патриотического грабежа, — написал Пашинян, подчеркнув, — вот здесь адресованная нам критика очень уместна, что у них еще есть столько денег, что кроме пирожков они могут купить многое другое, в том числе журналистов и демонстрантов. Но мы ограничены законом и отсутствием эффективных институтов. Также эти вопросы будут решены на основе закона и права».

Причиной этой записи Никола Пашиняна стала опубликованная сегодня, 31 июля, на одном из сайтов информация о том, что Пашинян якобы отправился в Иджеван на день рождения друга на правительственном вертолете.

«Уважаемые граждане, десятки лет вас обманывали и грабили подобными новостями, а сейчас хотят убедить, что сегодняшнее правительство тоже обманывает и грабит вас. Смысл их слов в том, что мы лучше обманывали и грабили. Мы раздавали вам протухший рис, зубной протез, избирательные взятки, — написал Никол Пашинян․ — Вертолётом премьер-министра я намерен воспользоваться в любой момент, когда это будет необходимо для моей деятельности, как я пользуюсь машиной, кабинетом премьер-министра, особой связью».