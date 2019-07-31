Калуга, 31 июля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. В Калужской области представители семи регионов России приняли участие в стажировке для руководителей центров кластерного развития. Они приехали в Обнинск за опытом управления территориальными инновационными кластерами в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом 31 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве инновационного развития — центра кластерного развития Калужской области.

Admoblkaluga.ru Представители семи регионов приняли участие в стажировке для руководителей центров кластерного развития

Такие стажировки проводят в Калужском регионе уже не первый год. В этом году обучение прошли сотрудники центров кластерного развития из Орловской, Архангельской, Ростовской, Вологодской областей, Республики Крым, Республики Карелия, Красноярского края.

«Первые кластеры начали формироваться в калужском регионе более 10 лет назад. Сегодня Обнинск позиционирует себя как территория инновационного развития, в которой кластеры играют ключевую роль. Наш накопленный опыт и то, как развиваются наши кластеры, представляет для коллег из других регионов большой интерес», — считает генеральный директор АИРКО Анатолий Сотников.

В течение трех дней участники стажировки посетили предприятия Обнинска и Калуги, а также встретились с представителями фармацевтического, туристско-рекреационного кластера, кластера информационно-коммуникационных технологий, композитных и керамических технологий. Одним из наиболее интересных пунктов программы стало знакомство с опытом создания Центра коллективного пользования, действующего на базе Калужского лазерного инновационно-технологического центра.