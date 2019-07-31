Ипотечные каникулы перевесят сомнения граждан в пользу «брать»
Москва, 31 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Ипотечные каникулы — мера, безусловно, полезная, так как позволяет попавшим в затруднительное положение ипотечным заёмщикам получить какое-то время на «передышку» в платежах по кредиту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Несомненно, данная мера не только и не столько призвана оградить приобретателей жилья в ипотеку от форс-мажорных обстоятельств, когда под влиянием внешних причин они не в состоянии обслуживать кредит и их финансовое положение из-за штрафных санкций только ухудшается, а кредитная история портится, но и привлечь к ипотечным кредитам новых заемщиков, на настоящий момент испытывающих сомнения, брать кредит или нет.
Более того, многие кредитные учреждения и сейчас идут навстречу заёмщикам, попавшим в затруднительное положение, рефинансируя ипотечный кредит. Но пока это делалось на добровольной основе, теперь же станет для банков обязанностью.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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