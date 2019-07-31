Ульяновск, 31 июля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области опробуют технологию по стопроцентной утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Из органических отходов и неликвидных фракций планируют производит технический грунт, который, в свою очередь, может использоваться для рекультивации полигонов. Об этом сообщает Минприроды России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

В селе Баратаевка Ульяновской области апробируется новый механизм по переработке органических отходов, которые являются самой объёмной фракцией ТКО. Они служат рекультивационным материалом для производства технического грунта, который получают через 2,5 месяца за счёт полевого компостирования отсева и «хвостов», получаемых при сортировке мусора. Утилизируются также неликвидные фракции.

Внедрение данной технологии обеспечивает не только 100-процентную обработку и утилизацию отходов: технический грунт может использоваться для рекультивации полигонов, промышленных площадок и отработанных карьеров. И эта практика — общемировая. В Ульяновской области первыми объектами, которые планируется рекультивировать при помощи полученного грунта, станут отработанные карты Баратаевского песочного месторождения.

В ходе обсуждения глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что эффективные механизмы и успешные практики по обращению с ТКО, реализуемые в регионах, будут предлагаться для распространения в других субъектах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области площадки по переработке вторсырья могут организовать на территориях УФСИН. Данный вопрос был поднят ранее на встрече чиновников минприроды региона и с представителями правоохранительного ведомства. В четвертой зоне деятельности регоператора заключено соглашение о сотрудничестве с УФСИН в данном направлении.