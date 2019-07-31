Орел, 31 июля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Восемь кандидатов прошли регистрацию в качестве кандидатов для участия в выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №145 — в Орловской области. 30 июля завершился этап регистрации кандидатов, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

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Регистрацию смогли пройти Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»). Марина Прокофьева (самовыдвижение) не смогла пройти регистрацию в связи с непредоставлением в установленный законодательством срок необходимых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ от Орловской области были назначены после кончины Николая Ковалева в апреле 2019 года.