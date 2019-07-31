Москва, 31 июля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В столичном районе Строгино решена проблема нехватки мест в школах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый учебный корпус школы №1302

Осматривая новый учебный корпус школы №1302, мэр Москвы заявил, что за последние годы в Строгино было построено четыре новые школы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«И теперь проблем с переполненностью школьных зданий здесь больше не будет», — отметил мэр Москвы.

Также Собянин остался доволен состоянием нового корпуса. Осматривая библиотеку, он поинтересовался, будут ли востребованы новые компьютеры, закупленные для учебного заведения. Представитель школы сообщила, что техника не будет простаивать. Причём пользоваться ей будут не только школьники, но и пенсионеры при обучении цифровой грамотности в рамках программы «Московское долголетие».

«Здесь в Строгино прекрасная новая школа, которая оснащена всем оборудованием не только в классическом понимании, но и информационными технологиями — IT-полигоном. В следующем году здесь будет создан IT-класс, который будет готовить ребят, чтобы они поступали в ведущие вузы нашего города и становились высококлассными специалистам. Для этого в этой школе есть всё», — отметил Собянин.