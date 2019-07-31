Пекин, 31 июля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Госсовет КНР анонсировал ряд назначений и отставок чиновников, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Так, Ли Цзюньчуань был назначен заместителем директора Канцелярии по вопросам Тайваня при Госсовете КНР. Цю Сяопин, в свою очередь, больше не является замминистра министерства человеческих ресурсов и социальной защиты, а Цю Дунюй, в свою очередь, был снят с поста замминистра министерства сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет КНР назначил нового замминистра иностранных дел, отправил в отставку замминистра транспорта, а также замруководителя Государственной администрации рыночного регулирования.