Москва, 31 июля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Реализация проекта строительства флагманского газотранспортного проекта «Северный поток — 2» идет по графику. Об этом сегодня, 31 июля, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщили в Минэнерго.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«В настоящее время подводная часть газопровода «Северный поток-2» окончена на 67%. Реализовано порядка 60% всех требуемых инвестиций», — пояснил Новак.

Подробности: Лавров: «Северный поток — 2» уже дал работу десяткам тысяч европейцев

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сергей Лавров заявил, что благодаря введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», более 57 тыс. жителей стран ЕС получили работу .

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