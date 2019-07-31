Симферополь, 31 июля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В рамках реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе рабочие установили около двух километров нового ограждения. Об этом заявил генеральный директор компании-подрядчика Игорь Анацкий, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации крымской столицы.

Симферополь. Советская открытка

«Уже установлено около двух километров на участке от улицы Шмидта до Вечного огня в парке им. Гагарина. Как и настаивает глава администрации города Наталья Маленко, планируем основные участки, особенно находящиеся вблизи учебных учреждений, полностью оградить к сентябрю», — отметил гендиректор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на заседании Совета министров РК глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что Керченский металлургический завод изготовит 600 тонн новых чугунных ограждений. Однако первая партия ограждений оказалась некачественной, и её пришлось приводить в надлежащий вид уже после установки.

Об этом: Новые ограждения для набережной Симферополя пришлось переделывать