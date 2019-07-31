Брянск, 31 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В едином диспетчерском центре Брянска будет аккумулироваться информация о работе всех перевозчиков. С теми организациями, кто не станет подавать сведения, вопрос должен решаться в рамках судебного производства, сообщили 30 июля в пресс-службе Брянского городского совета народных депутатов. Диспетчерский центр необходим для того, чтобы иметь точную информацию о транспортной доступности всех микрорайонов города.

Общественный транспорт

Городские власти также продолжат претензионную работу с коммерческими перевозчиками по соблюдению расписания движения на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам. В 2019 году администрация Брянска подала в областной Арбитражный суд исковые заявления о прекращении лицензий у четырех индивидуальных предпринимателей, обслуживающих шесть городских маршрутов. С одним из нарушителей в суде заключено мировое соглашение — он согласился с претензиями проверяющих органов и обязался выполнять взятые обязательства. В мэрии подчёркивают, что не собираются лишать перевозчиков свидетельств, задача властей улучшить качество работы транспорта.

В Брянске действуют 100 маршрутов регулярных пассажирских перевозок. 41 маршрут обслуживают два муниципальных предприятия — автобусное и троллейбусное. 59 маршрутов обслуживают 32 коммерческих перевозчика.