«Турецкий поток» улучшит транспортировку газа из РФ в ЕС — Новак
Москва, 31 июля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Газопровод «Турецкий поток» призван улучшить экономику транспортировки газа из России в страны Европы. Об этом сегодня, 31 июля, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщили в Минэнерго.
При этом Новак заметил, что «далеко не все страны поддерживают такой подход и стремятся, напротив, привести к удорожанию поставок газа для стран ЕС».
«Россия готова поддерживать конкуренцию, мы этим занимаемся уже 50 лет на европейском газовом рынке», — отметил глава Минэнерго.
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Как сообщало ИА REGNUM, маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию. Об этом 26 июля заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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