Ставрополь, 31 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Приговор по делу о покушении на мошенничество на сумму более 20 млн рублей вынес Промышленный районный суд Ставрополя в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры 31 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, в 2016 году подсудимый задался целью получить право аренды на земельные участки площадью 3 тыс. 400 га, находившиеся в пользовании общества с ограниченной ответственностью. Он убедил представителей компании, что в отношении предприятий готовятся проверки со стороны правоохранительных органов. Чтобы избежать якобы готовящиеся проверки, он предложил безвозмездно передать принадлежащие предприятию права аренды на земельные участки стоимостью более 20 млн руб. в пользу аффилированного предприятия. Однако при подготовке передачи прав аренды документы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов и не прошли обязательную государственную регистрацию.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 800 тыс. рублей.