Москва, 1 августа, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Сближение России и Китая вызывает понятное беспокойство на Западе, чреватое провокациями, которые направлены на ослабление наметившегося укрепления содружеств Москвы и Пекина. Но и в самих этих странах сторонники «западного пути» стараются вбить клин в это сближение. О том, как информационная провокация по поводу «китайского Сахалина» была запущена именно такими провокаторами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Китай

Из серии публикаций в китайском сегменте интернета, посвященным критике России, ярко выделилась в последнее время статья на портале Sohu, автор которой утверждает, что договоры России и Китая, заключенные в 1858 и 1860 годах, были «неравноправны», и благодаря им Россия «захватила миллионы квадратных километров китайской земли». Понятна своевременность такого вброса, в последние годы американские издания, например Foreign policy, любят устраивать провокационные вбросы, призванные поссорить Китай и Россию. Как это было, например, в марте 2014 года, когда это издание разразилось рассказом о карте 1735 года, на которой изображены «территории, отторгнутые у Китая Россией», якобы там содержался и «китайский Сахалин».

Если же посмотреть на нынешнего провокатора информационной войны, группу компаний Sohu, то обнаружится и персональный интересант российско-китайского недоверия. Владелец этой группы компаний — китайский миллиардер Чжан Чаоян, учившийся в Массачусетском технологическом институте, представитель этого института в Китае и, судя по всему, большой симпатизант «западного пути» — или, говоря иначе, беспрекословного и безальтернативного подчинения американо-европейскому диктату.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Кому и зачем нужна «сахалинская» провокация против Китая и России?».