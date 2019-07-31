Калуга, 31 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Более 1 миллиарда 802 миллионов рублей взыскали калужские судебные приставы за шесть месяцев 2019 года, что на 28% больше, чем в первом полугодии 2018 года. В консолидированный бюджет было перечислено более 578 млн рублей, а сумма взысканных налоговых платежей составила около 315 млн рублей, сообщила 31 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области На подведении итогов за шесть месяцев 2019 года

По её словам, в первом полугодии 2019 года особое внимание приставов было уделено социально значимым исполнительным производствам. Так, в пользу детей в результате применения мер принудительного исполнения взыскано более 69 млн рублей. По-прежнему большое внимание уделялось взысканию невыплаченной заработной платы. Судебным приставам удалось взыскать более 76 млн рублей задолженностей по заработной плате.

Доказали свою эффективность уже прочно вошедшие в практику исполнения полномочий применение временных ограничений на выезд. Так, за шесть месяцев 2019 года калужскими приставами вынесено около 21 тысячи постановлений о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. За счёт применения данной меры взыскано более 146 млн 129 тысяч рублей, что на 164,3% больше, чем в первом полугодии 2018 года. За счет применения временного ограничения должников в праве управления транспортными средствами за полугодие 2019 года взыскано 28 млн 220 тысяч рублей. Кроме того, стоимость арестованного имущества должников превысила 94,8 млн рублей.