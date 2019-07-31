«Люди Порошенко теряют контроль над Киевом» — эксперт
Киев, 31 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Отставка Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета говорит о начале процесса смены власти в Киеве. Об этом 31 июля написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
При этом политолог не исключает, что пятый президент Петр Порошенко будет баллотироваться на пост мэра Киева.
Политолог также считает, что Прокопив не избежит уголовного преследования за принятие Киевсоветом отдельных решений.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке с должности. Своё решение он объяснил желанием возглавить партию «Европейская солидарность» в столичном горсовете.
Напомним, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Виталий Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих». Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить взятку в размере 20 млн долл из местного бюджета за то, чтобы не увольнять Кличко.