Киев, 31 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Отставка Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета говорит о начале процесса смены власти в Киеве. Об этом 31 июля написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

При этом политолог не исключает, что пятый президент Петр Порошенко будет баллотироваться на пост мэра Киева.

«Об отставке Владимира Прокопива с должности секретаря Киевсовета. Очень симптоматичное событие. Суть понятна — «крысы бегут с корабля». Это признание неизбежного — урезания власти Виталия Кличко в Киеве и грядущей смены власти в столице Украины. Прокопив, возглавив киевскую организацию партии Порошенко, наверняка займется подготовкой к предстоящим выборам в Киеве. Вот будет хохма, если в мэры Киева пойдет экс-президент Порошенко», — отметил Фесенко.

Политолог также считает, что Прокопив не избежит уголовного преследования за принятие Киевсоветом отдельных решений.

«Еще один возможный мотив отставки Прокопива: «главное в профессии … — вовремя смыться». Но вот поможет ли? Есть у меня предчувствие, что найдутся заинтересованные товарищи, которые инициируют криминальные производства по некоторым решениям Киевсовета, и роли в этих решениях его секретаря», — добавил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке с должности. Своё решение он объяснил желанием возглавить партию «Европейская солидарность» в столичном горсовете.

«Решение возглавить партию «Европейская солидарность» в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета… Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета», — отметил Прокопив на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Виталий Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих». Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить взятку в размере 20 млн долл из местного бюджета за то, чтобы не увольнять Кличко.