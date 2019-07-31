Брисбен, Австралия, 31 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Студент Китайского университета, сбросивший ехидну с Брисбенского моста в австралийском штате Квинсленд, был лишен права владения животными и направлен на общественные работы. Об этом 31 июля сообщает Daily Mail.

(сс) pen_ash Ехидна

Чжэньбо Гао в суде магистрата Холланд-парка признался, что в мае 2018 года он охотился на ящериц, когда наткнулся в кустах на взрослую ехидну, поднял зверька и бросил его с моста из интереса, выживет ли ехидна.

В отчете полиции говорилось, что животное умерло от травмы, нанесенной тупым предметом. Гао утверждал, что не собирался убивать животное, но хотел «взять его домой и исследовать».

Адвокаты студента в суде заявили, что совершивший жестокость молодой человек «глубоко раскаивается» и ему стыдно перед своей семьей.

Отмечается, что исполняющий обязанности судьи Роберт Турра приговорил молодого человека к 18 месяцам лишения свободы условно и 180 часам общественных работ.

«Я считаю этого подсудимого очень наивным <…> с небольшим жизненным опытом», — сказал он.

Кроме того, Гао запрещено заводить животных в течение пяти лет и приказано выплатить возмещение ущерба Американскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).