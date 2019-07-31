В Грузии ожидают повышения цен на хлеб из-за ослабления лари
Тбилиси, 31 июля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий в Грузии может произойти из-за ослабления курса лари. Об этом 31 июля заявил исполнительный директор ассоциации производителей муки Леван Силагава, передает «Первый канал грузинского телевидения».
По его словам, резкого подорожания хлеба ждать не стоит. В настоящее время стоимость одного мешка муки на мукомольных комбинатах составляет 49−50 лари из расчета 2,75 лари за один доллар США, отметил Силагава.
Он добавил, что стоимость одного мешка муки может вырасти на 2 лари ($0,68). Кроме того, в республике существуют запасы местной пшеницы, что будет способствовать стабилизации цен на хлеб, считают в ассоциации.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что ослабление курса лари вызвано снижением туристического потока в Грузию.