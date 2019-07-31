Тбилиси, 31 июля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) в Грузии по итогам первой половины 2019 года вырос на 4,9%. Об этом сообщили в национальной службе статистики Грузии, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В статистической службе отмечается, что показатели экономического роста предоставлены в рамках предварительной оценки. В июне 2019 года ВВП Грузии вырос на 5%, добавили в ведомстве.

Исполнительный директор национальной службы статистики Гогита Тодрадзе подчеркнул, что значительный рост наблюдается в сфере промышленности, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Кроме того, после нескольких месяцев спада в сфере строительства наметилась тенденция роста, добавил Тодрадзе.

Напомним, по итогам 2018 года ВВП Грузии составил $16,2 млрд, что на 4,7% больше, чем годом ранее. ВВП на душу населения составил по итогам года $4345.

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