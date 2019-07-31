Омск, 31 июля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Омкой области об изменении погодных условий.

Александр Васильевич Федоров . Перед дождем.1870 год

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе 1, 2 и 3 августа ожидаются небольшой дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о надвигающейся непогоде предупредили и жителей Томской области.

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