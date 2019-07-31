Симферополь, 31 июля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Антироссийские санкции помогли Крыму решить проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции. Об этом 31 июля заявил спикер парламента РК Владимир Константинов на заседании круглого стола «Развитие сельских территорий Республики Крым».

Грант Вуд. Полевые работы. 1924

«Санкции нам помогли — теперь наша продукция востребована, а сбыт обеспечен. Мы помним, сколько было проблем со сбытом в 2013 году. Теперь их практически нет», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте Крыма заявили, что спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова приспособилось к жизни без днепровской воды.

Об этом: Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик