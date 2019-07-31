Киев, 31 июля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. «Нафтогаз» стремится зафиксировать претензии к российской стороне и усилить свои позиции накануне решающего этапа переговоров по транзиту российского газа, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 31 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения об иске «Нафтогаза» в суд в Гааге.

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Как сообщалось ранее, украинская компания требует взыскать с России 5,2 млрд долларов за свое крымское имущество. Исковое заявление подано в трибунал при постоянной палате третейского суда.

«Подача этого иска — следствие истечения транзитных контрактов «Нафтогаза» и Газпрома. Украинская сторона стремится напоследок взыскать с российской как можно больше. Эти средства понадобятся для того, чтобы закупать хотя бы технический газ для своей ГТС.

Кроме того, подача этого иска нужна для усиления переговорных позиций. Газпром хочет заключить с Украиной годичный контракт, в Евросоюзе говорят про 20 лет. Украинская сторона пытается на этом этапе создать для России максимум неудобств.

Выиграть этот конкретный судебный процесс было бы сложно по многим причинам. Буровые платформы «Нафтогаза» на шельфе были национализированы крымскими властями, и чтобы «привлечь» по этому делу российский Минфин, им нужно признать, что Крым — это часть России.

У истцов возникнет и масса других сложностей. Видимо, поэтому иск и не подавался в предыдущие пять лет. Но главное для них сейчас — зафиксировать свои претензии и их масштаб в преддверии переговоров», — отметил Дмитрий Кумановский.