Вильнюс, 31 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Литовский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом выпустил официальное предупреждение для жителей о благоприятных условиях для размножения в Балтийском море опасных бактерий вибрионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. Инфицирование такими бактериями грозит человеку недомоганием, диареей и даже летальным исходом.

Скриншот с онлайн карты Европейского центра профилактики и контроля europa.eu

В литовском центре при этом отмечают, что это никакое не запугивание отдыхающих у моря, а просто констатация факта и предупреждение. Размножение вибрионов обусловила жаркая погода, когда верхний слой воды прогрелся до +20 градусов. При этом вода в Балтийском море не является чрезвычайно солёной. Сочетание этих факторов и является идеальной средой для размножения вибрионов.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний ввёл специальную карту в интернете, где в режиме живого времени обозначается риск размножения вибрионов. На сегодняшний день в Балтийском море он колеблется от «низкого» до «среднего», но существует.