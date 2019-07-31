Вена, 31 июля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, заявил глава крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле на пресс-конференции.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По его словам, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря, задержек по реализации проекта не ожидается. При этом он напомнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, две нитки «Северного потока — 2» будут проведены из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м ежегодно. Оператором строительства «Северного потока — 2» выступает Nord Stream AG. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2019 года.

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