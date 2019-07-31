Великий Новгород, 31 июля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В Новгородской области почти 83 тыс. жителей — 13,8% от численности населения региона — имеют доходы ниже величины прожиточного минимума. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

Регион вошёл в число пилотных территорий, реализующих проект по снижению уровня бедности. К 2024 году долю граждан с доходом ниже уровня прожиточного минимума намерены сократить до 7,4%.

Для этого в Новгородской области применяется практика социальных контрактов: такой контракт может быть заключен на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела или переобучение.

«В рамках соцконтракта малоимущие получают не только дополнительный денежный доход, но и натуральные продукты питания», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

С 2013 года в регионе были оформлены уже 147 социальных контрактов на сумму около 5,5 млн рублей. 97% из них были заключены с семьями с детьми. С начала 2019 года таких контрактов уже 43, на сумму около 2 млн рублей. Средний размер помощи семье составляет 45 тыс. рублей.

В качестве примера в правительстве Новгородской области назвали семью Орловых из Чудовского района, в которой воспитывается четверо детей. Супруги заключили социальный контракт в марте 2019 года на ведение подсобного хозяйства, контракт рассчитан на полгода.

Практика заключения социальных контрактов в регионе проводится в рамках приоритетного регионального проекта с названием «Формула успеха моей семьи».

Напомним, что в Новгородской области проживает 600,2 тыс. человек. Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что высокий уровень бедности — основной вызов для власти региона.

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По словам Никитина, только увеличение пособий на ребёнка до трёх лет поможет 700 новгородским семьям преодолеть черту бедности.