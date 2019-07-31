Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Петербурге задержали генерального директора крупной компании-застройщика «Норманн» Владимира Смирнова. Речь идет о хищении средств при возведении жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной», из-за которых дольщики на минувшей неделе начали бессрочную голодовку. По данным СМИ, полиция задержала Смирнова еще 29 июля, однако известно об этом стало лишь в последний день месяца.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

Заметим, ранее в отношении Смирнова уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но на других объектах — в соседней Ленинградской области, но тогда ему удалось избежать ареста.

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Так, в феврале 2019 года исполнительный директор «Норманна» Юрий Ласуков отчитывался перед дольщиками и комитетом по строительству Петербурга о том, что деятельность компании оказалась парализована из-за того, что следователи изъяли печати, уставные документы и проект соглашения с инвестором.

Тогда он заверял инициативную группу дольщиков, что планы по привлечению денег в городские стройки не меняются, с субподрядчиками идут переговоры, частично погашена задолженность за охрану.

В апреле было возобновлено строительство объекта «Ижора парк» в поселке Металлострой, дольщикам обещали, что к сентябрю его достроят, но по ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» никакой определенности и подвижек не было. Дольщики комплекса «На Заречной» даже пожаловались, что в недостроенном доме постоянно находятся рабочие, которые ничего не строят, а просто там живут.

Пострадавших дольщиков в Петербурге насчитывается около 2,5 тыс. человек. С зимы они выходили в пикеты с лозунгами: «Норманн» вор — власти позор».

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В мае сам Владимир Смирнов выезжал на совещания на стройплощадках. ЖК «Ижора парк» к тому моменту строило ООО «СпецПроект», но по «Трем апельсинам» и «На Заречной», как утверждал Смирнов, только подписали новый договор генподряда с ООО «ПТК», и строительство вот-вот начнется. Тогда же он назвал и сроки завершения работ: первую очередь «На Заречной» и «Три Апельсина» должны были бы сдать в декабре 2019 года, а третью очередь «На Заречной», готовую лишь на 5%, только в мае 2021 года.