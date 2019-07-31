Москва, 31 июля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Жителям России дешевле ездить на такси, чем использовать личный автомобиль, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование HSBC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Отмечается, что речь идет о людях, проезжающих менее 5,4 тыс. км ежегодно. В исследовании рассматривались стоимость автомобиля Toyota Camry в различных странах, цены на бензин и сервис, а также стоимость такси и уровень доходов граждан.

Выяснилось, что стоимость одной поездки на такси в России в среднем на 75% меньше, чем в США, тогда как стоимость владения автомобилем ниже только на 30%. По данным аналитиков, в России средняя стоимость поездки на такси составляет 130 рублей, в Москве — 350 рублей.

«В России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны», — говорится в исследовании.

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В компании сделали вывод, что российским автовладельцам, проезжающим меньше 5388 км в год, пользоваться услугами такси в течение десяти лет выйдет дешевле, чем приобретать автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июня 2019 года в России было реализовано 13,5 тыс. новых премиальных машин, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

При этом за первое полугодие в стране было продано 72,8 тыс. премиальных автомобилей (+2,7%). В июне в РФ больше всего автомобилей данного сегмента было реализовано немецкой компанией BMW (3610). На втором месте — Mercedes Benz (3475). Замыкает тройку лидеров Lexus (1651).

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