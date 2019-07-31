Джакарта, 31 июля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Швейцарская компания Nestle, производитель продуктов питания и напитков, объявила о расширении своих трёх заводов в Индонезии, расположенных в Караванге (Западная Ява), Кеджаяне (Восточная Ява) и Панджанге (Лампунг), сообщает Antaranews.

Kemenperin.go.id Аирлангга Хартарто

«Мы приветствуем решение компании Nestle увеличить инвестиции и производство в Индонезии», — заявил министр промышленности страны Аирлангга Хартарто на заводе Nestle в Караванге 31 июля.

По его словам, спустя 48 лет работы в Индонезии компания еще больше укрепит свои обязательства по развитию отрасли и содействию экономическому росту страны.

Известно, что инвестиции компании в размере 100 млн долларов США или 1,4 трлн рупий будут использованы для увеличения производственных мощностей Nestle в Индонезии.

Дарнеш Гордон, президент компании Nestle Indonesia, отметил всё более благоприятные возможности для бизнеса в Индонезии, сопровождаемые растущим потребительским спросом на качественные продукты питания и напитки. Благодаря инвестициям компания надеется повысить производительность и качество сельскохозяйственной продукции фермеров, поставщиков сырья для Nestle.

Напомним, в настоящее время завод компании Nestle в Кеджаяне (Индонезия) ежедневно производит 700 тыс. литров свежего молока из сырья, полученного от 33 тыс. местных фермеров.