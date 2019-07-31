Киев, 31 июля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 31 июля, обсуждают намерение властей страны снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить полноценный рынок сельхозземель уже до конца этого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Напомним, о соответствующем намерении президента Зеленского накануне заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, которого также считают одним из главных претендентов на пост премьер-министра Украины.

«У нашей команды есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — сказал Гончарук в интервью Bloomberg.

По его словам, конкретный формат продажи земли определят переговоры со Всемирным банком. Наиболее либеральная версия может увеличить валовой внутренний продукт более чем на 3% в год, а наиболее консервативная — на 0,5%, заявил чиновник.

Политолог Валерий Песецкий заявляет, что не видит проблем в практической реализации данной инициативы, поскольку «Слуга народа» получила монобольшинство в Верховной раде нового созыва.

«Уплывет наша земелька по транснациональным корпорациям. Причем за бесценок», — отмечает эксперт, подчеркивая, что проект «дерибана» украинской земли пишут не в Киеве, а во Всемирном банке.

Также Песецкий вспоминает доклад Британского аналитического центра Chatham, в котором доказывается необходимость продажи Украиной 10 млн гектаров государственных сельскохозяйственных земель — мол, таким образом официальный Киев пополнит государственный бюджет и продолжит развиваться как страна со свободной экономикой.

«В противном случае, согласно докладу, население Украины разочаруется в курсе президента Зеленского и нового правительства и сможет провести очередной госпереворот, сменив всю действующую власть. Площадь Крыма — 2,7 млн га. Четыре Крыма у нас хотят оттяпать… а то угрожают провести очередной майдан… По-моему, банальный шантаж», — резюмировал политолог.