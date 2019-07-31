Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области в конце года еще 160 человек переселятся из аварийного жилья в нормальные дома. Расселению подвергнется ветхое жилье общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

«В ближайшее время муниципалитеты — участники первого этапа программы 2019 года объявят электронные аукционы на приобретение жилых помещений», — сообщили 31 июля в пресс-службе областного правительства.

Соответствующие контракты планируется заключить до сентября, после чего приобретенные на вторичном рынке квартиры переведут в муниципальную собственность и передадут их гражданам по договорам социального найма или мены.

Как напоминают в областном правительстве, на реализацию программы переселения в 2019 году выделено 524,6 млн рублей. Фонд ЖКХ выделил 319,8 млн рублей, бюджет Ленинградской области — 204,8 млн рублей.

Напомним, до 1 сентября 2025 года в Ленобласти планируется расселить 1076 аварийных домов, в которых сейчас проживает 16,5 тысячи человек.

Программа охватывает 89 муниципальных образований, в 45 из них планируется строительство многоквартирных домов, в остальных — покупка квартир на вторичном рынке.