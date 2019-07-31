Хельсинки, 31 июля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Финская студия Remedy выложила в сеть новый трейлер предстоящего мистического экшна Control, в котором показана часть сюжета игры. Ролик был опубликован 30 июля на YouTube-канале компании.

Игра Control Remedy

Релиз игры запланирован на 27 августа 2019 года. Геймерам предстоит играть за главу Федерального бюро контроля (Federal Bureau of Control, FBC), офис которой расположен в одном из небоскребов Нью-Йорка.

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Напомним, внешность и голос главной героине Control подарила актриса Кортни Хоуп. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Дерзкие и красивые», «Добыча», «Дивергент, глава 3: За стеной» и «Зной».