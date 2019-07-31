Ульяновск, 31 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области на общественное обсуждение вынесен проект постановления о прожиточном минимуме за II квартала 2019 года. Планируется, что данная величина вырастет на 4,3%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно расчётам, величину прожиточного минимума в Ульяновской области за II квартал текущего года предлагается установить в размере 10 343 рубля в расчёте на душу населения. Это на 424 рубля (или на 4,3%) больше к уровню I квартала.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум может составить 11 110 рублей — с ростом за квартал на 460 рублей, или на 4,3%.

Прожиточный минимум пенсионера предлагается увеличить на 326 рублей — до 8510 рублей, для детей — на 451 рубль, показатель может составить 10 482 рубля.