Воронеж, 31 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Воронежская компания, занимающаяся оптовой сельхозторговлей, заплатит штраф за несоблюдение требований к безопасности зерна, сообщила 31 июля пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Нарушения в работе ООО «РАВ Нива» в Ольховатском районе были выявлены ещё в феврале этого года при проверке, которую провело ведомство, в части соблюдения обязательных требований технического регламента ЕАЭС в области качества и безопасности зерна.

suraj Пшеница

При проверке выяснилось, что помещения двух складов компании, где находилось 2,1 тонн зерна пшеницы и кукурузы, не изолированы он попадания осадков внутрь. А при проверке качества самого зерна выяснилось, что партия пшеницы на кормовые цели урожая 2018 года заражена вредителями — в зерне нашли амбарного долгоносика.

По факту выявленных нарушений государственным инспектором в отношении ООО «РАВ Нива» был составлен административный протокол и выдано предписание об устранении нарушений. Материалы были переданы в Арбитражный суд Воронежской области, который вынес решение — привлечь компанию к административной ответственности в виде взыскания штрафа.