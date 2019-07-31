Москва, 31 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. То, что в РФ практически перестала расти добыча полезных ископаемых, связано с тем, что в постсоветское время очень сильно сократились объёмы геологоразведки, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие выводы Центрального банка РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я думаю, что здесь работают те же факторы, которые работали в период существования СССР, — сказал Колганов. — Это факторы, связанные с ухудшением горно-геологических условий добычи. То есть каждая новая тонна нефти обходится дороже, чем предыдущая, так как за нефтью приходится идти всё дальше и дальше во всё более тяжёлые природно-климатические условия. Плюс к этому сказывается ещё и такой фактор, как сокращение объёмов геологоразведки за предшествующие десятилетия. В постсоветское время геологоразведка велась, но она велась в незначительных объёмах, и у нас фактически в 2000-е годы происходило сокращение объёмов разведанных запасов полезных ископаемых».

Кроме того, экономист отметил, что в отдалённой перспективе прогнозируется истощение запасов углеводородного сырья, и поэтому, вероятно, потребность в углеводородном сырье заставит разрабатывать более дорогие месторождения. Однако, как подчеркнул Колганов, не исключено, что к тому времени спрос на этот ресурс будет диктоваться не столько энергетическими потребностями, сколько потребностями нефтехимии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка, добыча полезных ископаемых в России практически перестала расти. Такое положение дел регулятор в частности объясняет выполнением Россией сделки ОПЕК+ и последствиями технических проблем с экспортными поставками по нефтепроводу «Дружба».