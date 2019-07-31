Нефть проведёт август в коридоре $62-66
Москва, 31 июля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Нефтяной рынок в августе может вести себя довольно ровно, если внешний фон не преподнесет сюрпризов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Сильным спекулятивным драйвером, способным как резко поднять цены на сырье, так и опустить их, является ситуация в Ормузском проливе. Отношения между США и Ираном то накаляются, то чуть стабилизируются, но рынок очень внимательно следит за происходящим и готов реагировать.
«Факты торможения китайской экономики уже заложены в рыночные цены, поэтому сырье не демонстрирует активных колебаний в ответ на эти данные в моменте. В теории баррель Brent может колебаться в августе в пределах $62−66», — считает Бодрова.
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