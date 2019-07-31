Ярославль, 31 июля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Ярославской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты муниципальных советов и на должности глав поселений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. Выборы пройдут в 10 муниципальных районах и в городском округе Рыбинск. Жителям Ярославской области предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 451 депутата в 43 муниципальных совета.

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«Этап выдвижения завершен. На 31 июля выдвинуто 835 кандидатов в депутаты муниципальных советов и 91 кандидат в главы поселений. Выборы везде конкурентные. Где-то кандидатов чуть больше, как например, в Ярославском муниципальном районе, где-то чуть меньше, как в Первомайском районе», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин.

Своих кандидатов в депутаты выдвинули 4 парламентские партии — «Единая Россия» (452 человека), «Справедливая Россия» (26 человек), ЛДПР (115 человек) и КПРФ (183 человека). Так же депутатами на уровне поселений намерены стать представители «Казачьей партии РФ», «Родной партии» и партии «Российский объединенный трудовой фронт». В целом данные структуры выдвинули 5 кандидатов. Кандидат от «Родной партии» участвует в выборах главы Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района. Всего на выборах глав поселений участвуют по 25 претендентов от «Единой России» и ЛДПР, 3 кандидата от «Справедливой России» и 5 от КПРФ. На должности глав претендует 32 самовыдвиженца, в депутаты подали заявления 254 внепартийных кандидата.

«На данный момент 388 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты муниципальных советов, 48 кандидатов в главы. Процедура регистрации заканчивается 7 августа. Агитационный период в средствах массовой информации стартует за 28 дней до голосования», — рассказал Сергей Фефилин.

Голосование пройдет 8 сентября.