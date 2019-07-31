Лесные пожары: время упущено, но природные богатства спасать надо — мнение
Владивосток, 31 июля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Время упущено, теперь уже необходимо бросать все силы на борьбу с огнём, а в будущем безотлагательно менять регламент и документальную базу в соответствии с реальной жизнью, прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Центра изучения кризисного общества Роман Колесников.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке, В Сибири горят около 3 млн га тайги. Большую часть лесных пожаров никто не тушит, так как их очаги находятся в отдаленных и труднодоступных районах.
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