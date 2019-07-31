Екатеринбург, 31 июля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ликвидировали дефицит мест в детских садах города. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский на пресс-конференции.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Мэр подчеркнул, что теперь дети с трёх до семи лет не испытывают проблем с нехваткой мест в детсадах.

Тем не менее, местной власти предстоит решить новую проблему — обеспечить места для детей до трёх лет. Такую задачу поставил по всей стране российский президент Владимир Путин. Сейчас в мэрии подходят к решению этого вопроса.

Напомним, в 2019 году Екатеринбург столкнулся с нехваткой мест в школы города. «Школьный коллапс» может вырасти ещё в пять раз, если город не сможет получить 30−40 млрд рублей инвестиций.