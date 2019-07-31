Белгород, 31 июля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. С начала 2019 года в медицинские организации Белгородской области по поводу укусов клещей обратилось 2085 человек. На исследование в региональный Центр гигиены и эпидемиологии было направлено 694 клещей, снятых с людей, каждый пятый клещ оказался заражён боррелиями, сообщили 30 июля в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

makamuki0 Клещ

Специалисты зарегистрировали 34 случая клещевого боррелиоза. Акарицидные обработки в области провели на территории 1195,8 га. При этом по данным экспертов, лишь 9% от общего числа укусов клещей приходится на долю мест массового отдыха, леса и пруды. Больше всего клещи досаждают людям на приусадебных участках, дворовых территориях, дачах и при прогулке по лугам — 87% обращений.

Еженедельный мониторинг ситуации по заболеваемости инфекциями, передающимися через укусы клещей, специалисты Роспотребнадзора ведут с 14 марта. Белгородская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту.