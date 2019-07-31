Астрахань, 31 июля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Запах гари, накрывший разные районы Астрахани, связан с возгоранием камыша на территории Калмыкии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

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Сообщения о неприятном запахе накануне, 30 июля, поступали из самых разных районов Астрахани и области. Люди жаловались на «невыносимую вонь». В МЧС подтвердили: в ближайшие сутки в регионе запах гари может ощущаться — из-за возгорания камыша на территории республики Калмыкия.

«Подразделениями Роспотребнадзора ведется работа по забору проб воздуха на превышение ПДК вредных веществ. Превышения ПДК вредных веществ не выявлено», — сообщили в региональном МЧС.