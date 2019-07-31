Магас, 31 июля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Ингушетии остались без света жители 15 населенных пунктов. Причина отключения — внеплановые ремонтные работы на высоковольтной линии Плиево-Вознесеновская-2, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Столб с электрическими проводами

По данным ведомства, элетроснабжение населения прекращено утром 31 июля в городах Малгобек и Карабулак, а также частично в городе Сунжа. Кроме того, без света остались жители сельских поселений Верхние-Ачалуки, Средние-Ачалуки, Нижние-Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Южное, Бековичи, Сагопши, Инарки, Пседах, а также Яндаре и Троицкое.

Энергетики обещают восстановить подачу электричества к 13:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 июля, также остались без света из-за непогоды более 110 тыс. жителей в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни.