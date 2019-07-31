Симферополь, 31 июля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Жители Симферополя не понимают избирательный подход городских и республиканских властей по отношению к нарушителям закона и выступают против торговли в скверах города, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Александр Гнездов Симферопольский парк им. Тренёва

«Сквер Тренёва. Почему автомобилистов наказывают за парковку на газоне, а торговцев за установку торговой палатки нет?», — написал в Facebook крымский адвокат Александр Гнездов.

Речь идёт о школьной ярмарке, которую открыли в центре города в рамках подготовки к новому учебному году.

«В скверах и других зонах отдыха не должно быть никаких «базар-вокзалов»! Есть рынки в городе, есть площади перед рынками, вот там и должна осуществляться торговля. Иначе, чем эти ярмарки отличаются от торговли бабушек возле переходов?» — возмущаются местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году депутаты крымского парламента снизили сумму штрафа за нелегальную торговлю в городе с 30 до 5 тысяч рублей.

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