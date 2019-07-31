Красноуфимск, Свердловская область, 31 июля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Свердловской области местному жителю назначен судебный штраф в размере 10 тыс. рублей после инцидента с попыткой дать взятку сотруднику дорожной полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Дело рассматривалось в мировом суде города Красноуфимска. Гражданин раскаялся и полностью признал свою вину, вследствие чего судом уголовное дело было прекращено и назначен судебный штраф.

Напомним, что инцидент произошёл 28 июня 2019 года. Гражданин ехал на своём автомобиле по пермскому тракту и был задержан инспекторами ГИБДД, так как не включил ближний свет фар. Дабы избежать ответственности за нарушение ПДД, мужчина попытался дать взятку, но сотрудники дорожной полиции денег не взяли и в отношении задержанного впоследствии следователями Артинского района было возбуждено уголовное дело по подозрению в мелком взяточничестве.