Москва, 31 июля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Москве с января по май 2019 произведено 69,2 тыс. тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, сообщили в департаменте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

(сс)GDJ Шоколад

Этот показатель на 8% больше аналогичного в 2018 году. Выросло также производство тортов, пирожных, мучных изделий и особенно сладкого печенья.

«Кондитерская отрасль в Москве активно развивается. Открываются новые линии производства, создаются новые рабочие места в городе. Количество занятых в кондитерской отрасли по итогам 2018 года составило 12,8 тыс. человек, что на 0,8% больше, чем в 2017 году», — заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, на долю Москвы «приходится 19,6% от выпуска всех видов шоколадных кондитерских изделий в 2018 году, а каждая восьмая шоколадная конфета сделана в столице».