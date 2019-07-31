Екатеринбург, 31 июля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в ближайшие пять лет может в пять раз увеличиться нехватка мест в школах. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Уже сейчас в школах города есть дефицит на 8 тысяч мест, но и он может возрасти до 40 тысяч к 2025 году, признал глава.

Для предотвращения коллапса мэрия запланировала постройку 22 школ на 18 тысяч мест. Но чтобы полноценно решить проблему, городу потребуются инвестиции в 30−40 млрд рублей в эти пять лет.

Напомним, в 2019 году Екатеринбург столкнулся со «школьным коллапсом». Из-за недостатка мест в школах пришлось организовать даже 1 «Х» класс, чтобы вместить всех записавшихся в учебные учреждения.