Москва, 31 июля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Москве количество летних кафе с 2011 года увеличилось почти в два раза — с 1548 до 3031, сообщается на портале мэра столицы.

Леон Жозеф Voirin.Терраса в кафе. 1882

Нынешним летом в столице работают более 3 тыс. сезонных кафе. В 2019 году на открытом воздухе появилось 174 новых объекта и модернизированы 83 летних веранды.

Всего в Москве работает 12 тыс. 831 предприятие питания, каждое четвертое имеет свою летнюю веранду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установили дифференцированную шкалу для административных штрафов в зависимости от вида и значительности нарушений требований к размещению сезонных (летних) кафе.

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