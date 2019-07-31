Балабаново, Калужская область, 31 июля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Самолет военно-транспортной авиации установят ко Дню воздушного флота России в сквере на въезде в город Балабаново Калужской области, сообщает ГТРК «Калуга».

Gtrk-kaluga.ru Сквер калужского города Балабаново украсит самолёт транспортной авиации

»17 августа состоится открытие сквера, сейчас мы формируем программу мероприятия. Сделаем памятное красивое событие, а сквер облагородим в несколько этапов», — рассказал в телеинтервью врио главы администрации Балабанова Сергей Галкин.

Борт военно-транспортной авиации, который теперь станет памятником, стоял на приколе с 1991 года, пока военные летчики аэродрома Ермолино не решили восстановить машину и передать её городу. Обшивка самолёта была почти полностью разрушена, и реконструкция авиалайнера длилась два года. За это время власти города Балабаново нашли место «приземления» самолёта, подготовили бетонное основание и определили границы «воздушного» сквера.