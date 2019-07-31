Меньше, чем ничего: прирост промпроизводства в РФ оказался ничтожно мал
Москва, 31 июля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Та статистика, которую в настоящее время показывает российское промышленное производство, увы, не позволяет говорить о его оживлении, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Центрального банка РФ о том, что годовой темп прироста промышленного производства в июне 2019 года ускорился до 3,3%.
Подытоживая сказанное, Колганов подчеркнул, что для масштабов страны рост в 3,3% — это меньше, чем ничего.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно специальному отчёту Центрального банка России, годовой темп прироста промышленного производства в июне 2019 года ускорился до 3,3%. Причём наибольший вклад в эту положительную динамку внесла продукция машиностроения.