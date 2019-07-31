Челябинск, 31 июля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В Челябинске пенсионерка получила счёт за связь за декабрь 1899 года. Его выставила одна из компаний, оказывающих услуги сотовой связи.

Цитата м/ф «Старая пластинка» реж. Вячеслав Котеночкин. 1982. СССР Телефон

Квитанцию из XIX века женщине положили в почтовый ящик.

При этом, как пишут местные СМИ, пользуется она услугами совсем другой компании и к той, что прислала квитанцию, отношения не имеет. Видимо, речь идёт о чьей-то технической ошибке.