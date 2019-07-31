Конгрессмен Вебер предъявил фото из камеры содержания нелегалов в США
Нью-Мексико, США, 31 июля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Своими впечатлениями от посещения мест содержания нелегальных мигрантов в штате Нью-Мексико поделился конгрессмен Рэнди Вебер. На своей странице в твиттере 31 июля политик рассказывает, что ему и другим посетителям показали условия содержания нелегалов, и эти условия — приличные. В доказательство конгрессмен приводит фото:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренней безопасности США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов. Сообщается, что ускоренная процедура выдворения затронет тех нелегальных мигрантов, которые не могут доказать факт проживания на территории Соединенных Штатов в течение двух или более лет. Предполагается, что эта мера позволит снизить нагрузку с МВБ и минюста США.