Тверь, 31 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили следственные органы по факту вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Салют» в Кимрском районе Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 31 июля.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лазарет

24 июля восемь детей, отдыхавших в лагере, обратились к медикам с признаками отравления. Детей доставили в инфекционное отделение ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» с диагнозом «пищевая токсическая инфекция». Тогда же следственные органы начали проверку, по материалам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела. Комиссия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области выявила нарушения норм СанПиН при организации питания детей, что и стало причиной вспышки заболевания. В настоящее время загородный лагерь «Салют» закрыт, добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной заболевания специалисты назвали норовирус второй группы — он был выделен у восьми заболевших детей, возбудитель обнаружили у сотрудников пищеблока. В самом пищеблоке проверяющие обнаружили нарушения.